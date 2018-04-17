Amazon отказалась от планов выхода на рынок фармдистрибуции

Акции американских фармдистрибьюторов выросли на фоне сообщений о том, что крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon отказалась от планов продавать рецептурные лекарственные препараты в больницы и клиники, сообщает Reuters со ссылкой на CNBC.

Бумаги компаний McKesson, AmerisourceBergen и Cardinal Health поднялись в цене на 2–3%, акции Walgreens Boots Alliance и CVS Health – почти на 5%.

Как сообщает CNBC, Amazon изменила свои планы частично из-за того, что компании не удалось убедить руководство лечебных учреждений отойти от традиционного процесса закупки лекарств.

Теперь подразделение Amazon – компания Amazon Business сосредоточится на поставках товаров медицинского назначения в больницы и клиники.

В Amazon от комментариев Reuters отказались.

Как полагают аналитики, принятию решения отказа от выхода на рынок фармдистрибуции способствовали такие факторы, как наличие сложившейся системы поставок лекарственных средств, а также необходимость специального дорогостоящего оборудования для дистрибуции жестко регламентированной продукции.

Аналитик рейтингового агентства Morningstar Вишну Лекхрадж полагает, что даже для компании Amazon с ее огромными возможностями выход на рынок фармдистрибуции весьма затруднителен, принимая во внимание динамику фармацевтического рынка в целом.

В январе 2018 г. Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase объявили о заключении соглашения по созданию некоммерческой компании в сфере здравоохранения с целью снижения расходов для своих сотрудников в США.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»