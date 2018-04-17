Число иммуноонкологических препаратов будет увеличиваться Amazon отказалась от планов выхода на рынок фармдистрибуции » Назрели кардинальные изменения в лекарственном обеспечении льготников Отмена монетизации льгот, введение лекарственного страхования и передача финансирования лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень — назревшие изменения в лекарственном обеспечении, которые потребуют политической воли властей, считают эксперты. Отменив монетизацию, удастся прекратить нецелевое расходование гражданами десятков миллиардов рублей, выделяемых государством на льготные лекарства, убеждены сторонники реформы. О том, как мы дошли до жизни такой и как изменится рынок лекарственных средств в обозримом будущем, депутаты и эксперты обменялись мнениями на площадке «Парламентской газеты» 4 апреля. «Фармацевтический вестник»