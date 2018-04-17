Омскую аптеку лишили лицензии из-за расположения не по адресу

Арбитражный суд Омской области аннулировал бессрочную лицензию на осуществление фармдеятельности ООО «Семмед». Аптека работает с 2013 г и зарегистрирована по адресу ул. 4-я Марьяновская, 1. Однако во время внеплановой выездной проверки специалисты Росздравнадзора не обнаружили фармточку по этому адресу.

Оказалось, что аптека реализует продукцию по другому адресу – в торговом комплексе на ул. Светловской, 2. Четыре месяца назад компания уже получила предупреждение арбитражного суда об устранении этого нарушения, за которым последовал штраф в 50 тыс. руб.

В связи с бездействием владельцев суд отзывает у компании лицензию с 18 апреля, если до этого времени не будет подана апелляция. Занимаемое помещение аптека уже покинула, ее данные удалены из городских справочников.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»