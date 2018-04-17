Ограничение ввоза американских лекарств отложили на месяц

Законопроект об ответных санкциях против США, в котором предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию американских лекарств, Госдума рассмотрит в первом чтении 15 мая. До 3 мая в Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству принимают отзывы, предложения и замечания по документу.

«Нам это позволит не только качественно обсудить законопроект, но и услышать мнения экспертного и делового сообщества, мнение правительства по этому вопросу, и мы законопроект отправим еще в субъекты Федерации с тем, чтобы высказались органы власти региональные. Эту работу постараемся провести несмотря на то, что депутаты находятся в отпусках и у нас впереди еще региональная неделя», – объясняет председатель Государственной думы и один из авторов законопроекта Вячеслав Володин.

Уже внесенный в Госдуму документ предусматривает среди прочих мер «запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством Российской Федерации. Указанные запрет или ограничение не распространяются на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах».

Законопроект уже вызвал много споров, особенно в части запрета ввоза лекарств. Зампред Комитета Совета федерации по социальной политике Людмила Козлова заметила, что в США находятся серьезные фармацевтические компании, которые выпускают качественные гипотензивные препараты, антибиотики, средства для лечения ревматических заболеваний, противоаллергические и др.

14 апреля на Change.org появилась петиция против ограничения ввоза лекарств, которую за три дня подписали более 71 тысячи человек. Автор обращения Ирина Кваско ссылается на то, что у врача и пациента должен быть выбор.

«Запрет на оригинальные препараты из США и других стран может угрожать здоровью огромного количества людей, эффективно проходящих терапию на том препарате, которые им уже подходит сейчас, но от которого ему предлагают намерено отказаться», – говорится в петиции (орфография оригинала сохранена). Автор обращения полагает, что запрет нарушает нормы международного права, ст. 41 Конституции РФ, а также федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Вячеслав Володин отреагировал на критику, заверив, что контрсанкции не помешают лечению пациентов.

«Понимаем, что в обществе уже идет дискуссия по поводу в том числе импортозамещения. Исходить нужно из того, что закон рамочный, он предполагает предоставление полномочий правительству, но только в том случае, если мы с вами можем взять и заместить тот или иной продукт, товар своим производством или поставками из‑за границы, но не ниже качеством», – цитирует спикера официальный сайт Госдумы.

По оценке аналитической компании RNC Pharma, в Россию ввозятся лекарства американских компаний на сумму около 82 млрд рублей в год, из них на 45 млрд рублей импортируют препараты, имеющие аналоги. Под санкции могут попасть 130 МНН и 140 торговых марок, в том числе такие препараты, как Гептрал, Креон, Лирика, Тизин, Артра, Назонекс, Сутент, Дипроспан, Севоран и Виагра.

Источник: Пресс-служба Государственной думы РФ

vademec