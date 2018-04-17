Тюменское УФАС раскрыло сговор медицинских поставщиков на 751 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области выявило картельный сговор на поставках медицинских товаров. Совместное участие пяти компаний в 66 аукционах могло принести им, по оценке службы, не менее 751 млн рублей. Один из организаторов картеля – ООО «Региональная медицинская компания» – ранее привлекался по аналогичным делам, а в отношении его основателя возбуждено уголовное дело о мошенничестве на торгах.

Как установили в УФАС, в результате торгов, в которых участвовали «компании-статисты» и «компании-победители», максимальная цена лотов снижалась менее чем на 1% от начальной. Выручка участников картеля, по оценке ведомства, составила 751 млн рублей, из которых больше всех получила «Норма» – 651 млн рублей.

Крупнейший участник картеля – ООО «Региональная медицинская компания» (РМК). По данным СПАРК-Интерфакс, оно принадлежит Наталье Любарской. В 2016 году выручка компании составила 1,1 млрд рублей, а чистая прибыль – 296 млн рублей.

Это не первое антимонопольное дело РМК. В 2016 году Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило в отношении тогдашнего владельца «Региональной медицинской компании» Юлия Любарского уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица).

По данным «Коммерсанта», следователи подозревали Любарского в создании аффилированных юрлиц для обеспечения побед на аукционах. По этому же делу проходили и должностные лица, в том числе глава контрактной службы ГБУ «Областная клиническая больница» Алексей Обухов.

В 2017 году ФАС уличила РМК и ряд других компаний в создании крупного картеля на 1 млрд рублей при проведении 131 аукциона на закупку медизделий в Тюменской области. Его участники были оштрафованы в общей сложности на 260 млн рублей.

Еще один участник сговора, ООО «Ирвин», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрирован в 2014 году. Компанией владеет Эльвира Аюпова. Финансовые показатели не раскрываются. ООО «Норма» принадлежит Андрею Красикову. В 2016 году эта компания показала выручку 78,6 млн рублей и чистую прибыль 1,2 млн рублей. Установить показатели и владельцев ООО «Экспо» и ООО «Неомед» не удалось, так как по ним нет решений УФАС, а в СПАРК-Интерфакс есть данные о нескольких компаниях с такими названиями.

Тюменское УФАС передало материалы дела в прокуратуру региона «для принятия решения о возбуждении уголовного дела».

Источник: УФАС по Тюменской области

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