Экс-владельцы «Казанских аптек» откроют офтальмологическую клинику

Члены семьи Джаудата Миннахметова, продав сеть «Казанские аптеки» краснодарскому «Апрелю» Вадима Анисимова, решили заняться медицинским бизнесом. В мае они откроют свою первую офтальмологическую клинику в Казани. Обеспечить трафик медцентру призвана принадлежащая Миннахметовым сеть салонов оптики.

Семья Джаудата Миннахметова, близкого друга президента Татарстана, после продажи своего аптечного бизнеса запускает в Казани офтальмологическую клинику. Ориентировочно она откроется в мае, рассказал Vademecum гендиректор «Казанских аптек» Владимир Рубцов.

Это будет офтальмологическая клиника «полного цикла»: здесь будет проводиться коррекция зрения, а также лечение катаракты, сложные операции, перечислил он. Авторы проекта рассчитывают, что клиника будет работать по ОМС.

Площадь объекта – более 1 тысячи кв. м. Инвестиции не раскрываются. Если проект окажется успешным, аналогичные клиники могут открыться и в других крупных городах республики, говорит Рубцов.

В первой половине апреля все 112 точек «Казанских аптек» перешли «Апрелю». За татарстанскими предпринимателями сохранились салоны оптики.

Первые салоны начали открываться еще три года назад на базе аптек сети, а в конце 2016 года «Казанские аптеки» купили у местной предпринимательницы Марины Решетниковой сеть салонов оптики «Корд Оптика». По словам Рубцова, сейчас у бывших владельцев «Казанских аптек» 70 салонов в Казани. Их число планируется наращивать: в 2018 году планируется открыть 6–10 новых салонов в Поволжье и на Урале, в целом не менее 10 точек в год.

«Была идея открыть клинику для того, чтобы трафик салонов оптик трансформировать в трафик клиник. Выявлять в оптиках, например, катаракту при обследовании и направлять в нашу клинику», – сообщил Рубцов.

Собственники оптической розницы, как правило, не решаются пойти в медицинский бизнес. Один из немногих примеров – пермская компания «Визион» запустила московскую офтальмологическую клинику полного цикла после салонов оптики. «Если компания оперирует не двумя‑тремя салонами, а имеет хотя бы 20 оптик с клиентской базой в несколько сотен тысяч человек, то можно рискнуть и открыть клинику. Суперприбыли, конечно, не будет, но стабильный пациентский поток обеспечит маржинальность», – говорил Vademecum ранее генеральный директор московской компании «Арт Оптика» Рашид Ибатулин.

При этом игроки профильного сегмента в Татарстане испытывают трудности с получением госзадания. В 2016 году Центр микрохирургии глаза «Прозрение» в Набережных Челнах не смог добиться выделения объемов ОМС и направил жалобу в региональное управление ФАС России. Всего, по данным клиники, ежегодно в Набережных Челнах выделяются средства на 500 случаев замены хрусталика. Отдельные объемы выделяются и другим регионам Республики Татарстан, где есть соответствующим образом оснащенные государственные учреждения, например, Республиканская клиническая офтальмологическая больница.

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