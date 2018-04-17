Контрсанкции должны активизировать работу по замещению лекарственных средств

Председатель Партии Справедливая Россия, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов считает, что принятие внесенного в ГД законопроекта об ответных мерах на санкции США будет способствовать развитию отечественной фарминдустрии, в частности, производству безаналоговых препаратов, которое сейчас ограничено патентными правами американских компаний.

Политик отметил, что профильные положения законопроекта не сводятся к возможным ограничениям на поставки лекарств.

«Смысл не в запретительных мерах, а в том, чтобы стимулировать собственное производство необходимых лекарственных средств, отказавшись от ограничений связанных с патентной защитой жизненно важных лекарств, – подчеркнул Сергей Миронов. – Законопроект позволяет отечественным фармацевтическим компаниям переходить к производству безаналоговых лекарств по принципу так называемого принудительного лицензирования».

По экспертным оценкам, около сотни американских препаратов на российском рынке являются уникальными.

«Но нужно понимать, почему эти препараты не имеют аналогов в России, – пояснил Сергей Миронов. – Потому что в большинстве своем они защищены патентами, и наши производители не то что не хотят, они просто не могут работать в этом направлении, поскольку у американских фармкомпаний есть эксклюзивные права, и эта монополия приносит им немалые деньги».

В связи с этим Председатель СР обратил внимание на один из пунктов антисанкционного законопроекта, согласно которому возможно «исчерпание исключительного права на товарные знаки». Это положение фактически позволяет игнорировать патентные монополии, в том числе, в фармацевтической отрасли.

«По такому пути уже пошли Индия, Китай, Бразилия, где местные производители разрабатывают лекарства в обход правообладетелей. По этому же пути может пойти и российская фарминдустрия, – считает политик. – Отмечу, что вопрос об отмене патентной системы на лекарства, приводящей к монополизму одной компании на рынке, поднимался и в самих США. И если уж американцы недовольны этими нормами, почему мы должны им следовать? Считаю, что независимо от того, какие конкретные ограничения будут реализованы Правительством в соответствии с рамочным законом, должна быть дана четкая установка российской фармацевтической отрасли: активизировать работу по замещению лекарственных средств, в том числе, уникальных препаратов. И эта установка должна сопровождаться необходимой государственной поддержкой. Лекарственное импортозамещение – жизненно необходимая мера, поскольку, если сегодня мы не можем отказаться от ряда препаратов, в условиях санкционной войны не исключено, что завтра сами зарубежные партнеры откажутся нам их поставлять».

Налаживание отечественного производства необходимых медпрепаратов потребует времени, подчеркнул Председатель СР.

«При этом нельзя оставлять наших людей без лекарств, спасающих их жизни, – добавил Сергей Миронов. – Придется пройти между Сциллой и Харибдой! Да, трудно. Да, почти невозможно. Но – надо! Главное – НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ!».

gmpnews