Казахстанская фармацевтическая компания «Фитолеум» получила Сертификат GМP

В Комитете фармации минздрава прошло официальное вручение сертификата GМP, обладателем которого стала отечественная фармацевтическая компания «Фитолеум».

Министерство здравоохранения совместно с участниками фармацевтической отрасли проводит определенную работу по внедрению международных стандартов надлежащей фармацевтической практики (GxP).

На сегодняшний день, согласно требованиям законодательства РК, соблюдение требований стандартов GxP является обязательным. С целью мотивации внедрения стандартов в правилах закупа лекарств и медизделий предусмотрена норма предоставления преференций для держателей сертификатов надлежащих фармацевтических практик.

При вручении сертификата председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова отметила, что соблюдение стандартов позволит гарантировать обеспечение населения безопасными и эффективными лекарственными средствами. В текущем году мы значительно увеличили количество инспекций на соответствие требований GxP, в частности проверке наших производителей по требованиям GMP, дистрибьюторских компаний по GDP и аптечных организаций по GPP».

Также она проинформировала, что в настоящее время готовится дорожная карта по внедрению стандартов надлежащих фармацевтических практик, которая позволит активизировать работу по внедрению международных стандартов. На сегодняшний день 14 производств имеют сертификат GMP (21 производственная площадка).

Вместе с тем, Руслан Султанов, президент Ассоциации «Фарммединдустрия Казахстана» сказал: «Я бы хотел отметить, что это предприятие работает уже не первый год, начало свою деятельность еще в 1992 году. И что очень важно – сегодняшнее вручение сертификата не первое для данного завода, это уже повторное подтверждение ранее прошедшей сертификации. Первый сертификат ими был получен в 2014 году. Наш отечественный производитель не только соблюдает все требования международного стандарта GMP, но и занимается научными разработками совместно с казахстанскими институтами (КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, Институтом ботаники и фитоиндродукции КН МОН)».

mz.gov.kz