Южнороссийские ученые получили грант на поиск перспективных нейропротекторов

Ученые из Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Южного федерального университета (ЮФУ) получили грант Российского научного фонда на исследование, конечным результатом которого могут стать инновационные нейропротекторные лекарственные препараты.

Ишемический инсульт – один из основных факторов инвалидности и смерти людей. Фокальная ишемия, вызванная закупоркой кровеносных сосудов, за несколько минут наносит непоправимый урон организму. Повреждающие процессы распространяются из ядра инфаркта и вызывают гибель клеток в прилегающей переходной зоне (пенумбре).

Научный коллектив под руководством доктора биологических наук профессора Анатолия Узденского уже несколько лет занимается изучением поведения белков, которые регулируют мутационные процессы в пенумбре, на разных этапах фототромботического инсульта, вызванного фотодинамическим воздействием. Они обнаружили, что в этой области одномоментно протекают как нейродегенеративные, так и нейропротекторные процессы. В ходе экспериментов на лабораторных животных было видно, как повышался или понижался уровень отдельных сигнальных белков, регулирующих различные клеточные функции.

«Некоторые из выявленных нами белков могли бы выступить новыми маркерами ишемических повреждений мозга и потенциальными мишенями для создания нейропротекторных лекарств, способных с доказанной эффективностью защитить мозг человека от ишемического повреждения и не вызывающие при этом вредных побочных эффектов», – убежден Анатолий Узденский.

О результатах своей работы в рамках гранта ученые отчитаются через два года.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»