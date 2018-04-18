Совет директоров «Отисифарм» одобрил делистинг с Московской биржи

Совет директором ПАО «Отисифарм» 17 апреля принял решение направить в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге акций ПАО «Отисифарм». Кроме того, в Банк России будет направлено обращение ПАО «Отисифарм» с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Окончательное решение о делистинге должны принять акционеры компании на внеочередном собрании 18 мая 2018 г.

Несогласным с делистингом акционерам будет предложено выкупить бумаги по 202 руб. за акцию.

Стоит отметить, что в сентябре 2013 г. на внеочередном собрании акционеров «Фармстандарта» было принято решение о выделении брендированного безрецептурного бизнеса (ОТС) компании в самостоятельное юридическое лицо – «Отисифарм». В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments, подконтрольная Виктору Харитонину, и ее аффилированные лица выкупили у миноритариев 12% «Отисифарм» за 3,1 млрд рублей, консолидировав таким образом 99,1% компании.

«Фармацевтический вестник»