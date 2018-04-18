Финансовый директор Sanofi уйдет в отставку

Финансовый директор французской фармацевтической компании Sanofi Жером Контамин планирует уйти в отставку в текущем году, сообщает FirstWord Pharma.Он занимает эту должность с 2009 г.

По словам представителя Sanofi, он заранее объявил о своем намерении и согласился помочь в поисках преемника.

Sanofi объявила о продаже своего европейского бизнеса – компании Zentiva. В настоящее время она ведет переговоры с частным инвестиционным фондом Advent International. Сумма потенциальной сделки может составить 1,9 млрд евро (2,3 млрд долл.).

С начала года Sanofi приобрела две компании – Bioverativ и Ablynx.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»