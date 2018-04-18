Эксперт: контрсанкции, затрагивающие западную фарминдустрию, нанесут ущерб всей российской экономике

Тема возможного введения контрсанкций, включающих ограничения деятельности зарубежных фармкомпаний в России, была затронута участниками IV Ежегодного международного форума по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция-2018».

Исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава подчеркнул, что совокупный объем инвестиций западной фармы за последние 10 лет составил более триллиона рублей.

«С нашей точки зрения, правительству России важно проявить взвешенный подход при принятии решения», – заявил он.

В противном случае пострадает не только отечественная фармотрасль, но и вся экономика страны, убежден эксперт. В результате главным пострадавшим останется российский пациент.

Сами крупные западные производители готовы продолжать инвестировать и даже расширять свои программы в России при стабильной и лояльной регуляторике. Так, директор по взаимодействию с органами государственной власти Pfizer в России Наиль Егофаров сообщил, что компания планирует расширять программы, связанные с инвестициями и локализацией новых препаратов. Кроме того, производитель готов развивать обучающие и социально-ориентированные программы в рамках концепции «Больше, чем…».

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»