Маркировка идет в регионы

В пилотном проекте по маркировке лекарств на нынешнем этапе активно прорабатывается региональный аспект. Об этом на IV ежегодном международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция-2018» сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

«В каждом регионе Российской Федерации определены ответственные за внедрение этого проекта, созданы центры компетенций, – рассказала она. – Распространение пилотного проекта в регионах не за горами, и уже в этом году значительные объемы лекарств будут проходить через центры компетенций».

На сегодняшний день в системе маркировки зарегистрированы 4,5 тысяч субъектов, отметила представитель Росздравнадзора, включены около 280 препаратов и 9,5 млн упаковок.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»