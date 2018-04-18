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Маркировка идет в регионы

В пилотном проекте по маркировке лекарств на нынешнем этапе активно прорабатывается региональный аспект. Об этом на IV ежегодном международном форуме по развитию фармацевтической отрасли в России «Фармэволюция-2018» сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко.

«В каждом регионе Российской Федерации определены ответственные за внедрение этого проекта, созданы центры компетенций, – рассказала она. – Распространение пилотного проекта в регионах не за горами, и уже в этом году значительные объемы лекарств будут проходить через центры компетенций».

На сегодняшний день в системе маркировки зарегистрированы 4,5 тысяч субъектов, отметила представитель Росздравнадзора, включены около 280 препаратов и 9,5 млн упаковок.

Сергей Рякин
«Фармацевтический вестник»

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Апрель 18, 2018 | Просмотров: 54