Китайская Fosun выкупает контрольный пакет акций индийской Gland Pharma

Китайская фармацевтическая компания Fosun Pharmaceutical приобрела у частного инвестиционного фонда KKR контрольный пакет акций индийской фармкомпании Gland Pharma, сообщает FirstWord Pharma.

В сентябре 2017 г. Fosun согласилась снизить объем приобретаемых акций с 86% до 74% на сумму около 1,1 млрд долл.

Решение о снижении объема приобретаемых акций принято после появления информации о том, что индийские власти могут воспрепятствовать передаче технологий зарубежной компании.

Кроме того, по сообщениям информированных источников, на которые ссылается FirstWord Pharma, китайская компания выступила с предложением о приобретении индийской Fortis Healthcare.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»