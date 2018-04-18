Эксперт: на снижение цены на лекарства в рамках СПИК надо дать асимметричный ответ

Меры поддержки фармацевтической промышленности дали результаты. Однако на этом останавливаться никто не собирается. О том, какие инструменты и меры поддержки дадут дальнейшее ускорение, шла речь на сессии, посвященной фармпроизводству, в рамках прошедшего в Москве 17 апреля «Форуме регионов».

Ревизия поддержки

Как отметил главный редактор «Фармацевтического вестника» Герман Иноземцев, и российские, и локализованные производства, и инновационные, и дженериковые фармпроекты растут быстрее, чем другие отрасли экономики. И важно обсудить, как работают меры поддержки, как они должны меняться.

Фонд развития промышленности предлагает несколько видов займов для реализации тех или иных проектов. И быстро реагирует на новые потребности промышленности. Например, в скором времени начнет действовать программа льготного заемного финансирования для приобретения оборудования и программного обеспечения для маркировки лекарственных средств. Еще один инструмент, который только для фармпромышленности наконец стал реальностью в 2017 г. — специнвестконтракт.

Сейчас министерство финансов подготовило проект отдельного закона, полностью посвященного СПИКу. Каких изменений хотели бы фармпроизводители по сравнению с действующими нормами о специнвестконтракте?

Заместитель директора по медицине «Фармимэкс» Наталья Назарова отметила, что безусловно для инвестора серьезное значение имеют налоговые льготы, которые позволяют сделать план производства более привлекательным, а также помощь региона в выделении земельного участка и подготовки инфраструктуры. Но есть сложность в части сбыта произведенных в рамках СПИКа лекарств.

«Механизм получения статуса единственного поставщика не совсем прозрачен и предоставляет госзаказчику право выбрать компанию, заключившую СПИК, в качестве единственного поставщика, но в тоже время, такое решение для госзаказчика не обязательно. В части сбыта лекарственных препаратов, произведенных в рамках СПИК, тоже есть определенные сложности. На наш взгляд, право необходимо преобразовать в обязанность государственного заказчика обеспечить объем гарантированных закупок как минимум 50%, а лучше 60-70% от всего объема произведенной инвестором продукции», – предлагает она.

Есть надежда

О другой стороне СПИКа говорил генеральный директор «Новамедика» Александр Кузин (на фото). Помимо плюсов, контракт приводит к ряду рисков.

«Есть давление государства на цены на препарат, по которому есть обязательства в рамках СПИК как в рублях, так и в упаковках, которые жестко фиксируются в контракте. Наши коллеги с этим столкнулись. И мы понимаем, что вне зависимости от того, как сложились рыночные условия или какое принято решение по ценам на лекарства, наши обязательства остаются в том же объеме. Я думаю, что все, кто подписывал СПИК, пытались так или иначе поместить в него какую-либо норму для того, чтобы цены на препараты, произведенные в рамках СПИК, не были пересмотрены. Но никому это не удалось», – рассказал он.

В то же время, по словам главы «Новамедика», дело не только в ФАС, конкуренция не будет останавливаться, даже если что-то будет зафиксировано в контракте, движение на дженериковом рынке будет в сторону уменьшения цен, поэтому ответ должен быть асимметричным.

«Должна увеличиваться емкость рынка, — полагает Александр Кузин. — Если ты не можешь увеличить доходность этих препаратов, значит, их надо больше продавать. Как это сделать? Давайте вспомним, с чего начиналось регулирование цен. Говорилось, что это первый шаг к лекарственному страхованию. Думаю пора сделать второй шаг и перейти, наконец, к лекарственному возмещению».

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что наша страна будет стремиться к тому, чтобы повысить расходы на здравоохранение с 3,8% ВВП до 5%. То есть государство дает сигнал о готовности изыскать деньги.

«Кроме того не стоит забывать, что страны, входящие в клуб стран с продолжительностью жизни 80+ имеют лекарственное страхование», – сказал он.

Также эксперт добавил: отрасль надеется, что разрабатываемая программа «Фарма 2030» уделит достойное внимание экспорту, так как это еще одна возможность увеличить емкость рынка.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»