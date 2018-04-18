ФРП начинает принимать заявки на займы на покупку оборудования для маркировки

Фонд развития промышленности (ФРП) со дня на день начнет принимать заявки от фармпроизводителей на займы для закупки оборудования для маркировки лекарств. Об этом на прошедшем «Форуме регионов» заявил заместитель директора ФРП Сергей Вологодский (на фото).

Заем предоставляет на срок до двух лет под 1%. При этом основной долг начинает выплачиваться со второго года займа.

«Мы выслушали мнения разных сторон, в том числе представителей отрасли, и сформировали сумму займа в пределах 5-50 млн руб., – рассказал Сергей Вологодский. – Этого достаточно, чтобы оснастить линию. В целевом использование займа предусмотрено как на приобретение непосредственно оборудования для нанесения кодов, так и программного обеспечения».

Ограничений по стране производителя оборудования нет. Компания может выбирать как зарубежных, так и российских поставщиков, исходя из экономической целесообразности. По словам Сергея Вологодского, срок рассмотрения заявок составит не больше одного месяца. В качестве обеспечения необходима только банковская гарантия, средняя стоимость которой по рынку составляет 2-2,5%.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»