Вячеслав Володин: в случае введения санкций против США другие страны с удовольствием выйдут на наш фармрынок

В процессе подготовки законопроекта об ответных санкциях в отношении США и ряда стран Запада предстоит широкая работа с экспертным сообществом, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Ко второму чтению договорились встретиться с представителями экспертного сообщества, деловыми кругами, кого затронет этот закон, и, собственно, те сферы, где работает наш бизнес, чтобы дополнительно убедиться в правильности решения», — рассказал Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы еще раз хотим получить поддержку со стороны нашего российского бизнеса и деловых кругов, уточнить нормы с экспертами», — сообщил Председатель ГД.

Он отметил, что документ уже направлен в Правительство РФ, и в настоящее время Госдума ожидает от Кабинета министров заключения по документу.

«Считаем, что эти нормы оправданы, более того, для России они свой положительный эффект обязательно принесут», — отметил Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что закон рамочного действия, он может точечно реализовываться в отношении как стран, так и конкретных фирм и продукции.

Председатель ГД обратил особое внимание на то, что законопроект не предполагает введение ограничений на поставки лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в России, либо тех лекарств, которые нельзя поставить из других стран.

Говоря о государствах, продукция которых может заместить товары из США, Вячеслав Володин отметил, что «другие страны с удовольствием войдут на наш рынок».

«Мы это увидели в ходе встреч с представителями бизнеса Швейцарии. Крупнейшие фармацевтические компании не только готовы к нам прийти, они готовы расширить перечень выпускаемой продукции», — заявил он.

«Фармацевтический вестник»