Контрсанкции не коснутся 90 не имеющих аналогов лекарств из США

Ограничения на импорт лекарств из США не коснутся 90 препаратов, не имеющих аналогов, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире «России 24». Всего из США поставляются, по его данным, 1 019 лекарственных средств.

«В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить какие-то ограничения. Что касается остальных лекарств, если и будут вводиться ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть аналог, как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций», – сказал Володин.

На место американских производителей могут прийти фармкомпании из других стран, а уже представленные на российском рынке – расширить перечень выпускаемой продукции, считает спикер.

Законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» разработали Володин и представители фракций, он внесен в Госдуму и будет рассмотрен в первом чтении 15 мая. Помимо ограничений по ввозу лекарств планируется законодательно предоставить компаниям возможность производить защищенные патентами товары без согласия правообладателя.

В Россию ежегодно ввозится американских лекарств на сумму около 82 млрд рублей, из них на 45 млрд рублей – имеющих аналоги препаратов, подсчитали в RNC Pharma. Под санкции могут попасть 130 МНН и 140 торговых марок, включая препараты Гептрал, Креон, Лирика, Тизин, Артра, Назонекс, Сутент, Дипроспан, Севоран и Виагра.

Источник: ТАСС

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