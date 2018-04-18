Доля российских производителей медизделий на рынке выросла на 0,8%

Минпромторг РФ отчитался о достижениях в сфере импортозамещения в 2017 году. Доля отечественных производителей на рынке медизделий достигла 21% (или 53,6 млрд рублей), то есть по сравнению с 2016 годом им удалось вырасти на 0,8%.

В своем отчете Минпромторг предпочитает мерить прогресс пятилетками – в 2012 году доля отечественных МИ равнялась 15,6%, а в 2017-м – 21%. Пока этот показатель далек от предполагаемой госпрограммой «Фарма‑2020» доли в 40%.

Объем рынка медицинских изделий в 2017 году составил 255,3 млрд рублей, из которых 210,6 млрд приходится на государственный заказ. Лидируют иностранные производители, реализовавшие в России свою продукцию в 2017 году на сумму более 200 млрд рублей.

Протекционистские усилия Правительства РФ особого эффекта не дают. В конце 2017 года планировалось обновить постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 года №102, ограничивающее доступ импортных медизделий к госзакупкам. Количество категорий МИ, подпадающих под действие правила «Третий лишний», перевалит за 130, на этот раз – за счет аппаратов УЗИ, оборудования для лучевой терапии, стоматологических изделий, одноразовых расходных материалов, искусственных хрусталиков и ряда других номенклатурных позиций. Однако расширенная версия постановления до сих пор так и не утверждена.

В некоторых сегментах в 2017 году были приняты дополнительные меры. Сначала упоминаемый в отчете Минпромторга проект ГК «Ренова» Виктора Вексельберга – компания «Стентекс» – едва не стал единственным поставщиком коронарных стентов и катетеров, но, столкнувшись с недовольством других игроков рынка, этого статуса лишился.

В результате 4 декабря 2017 года было подписано правительственное постановление №1469, в котором говорилось о том, что заказчик имеет право отклонять заявки иностранных поставщиков – в случае, если на конкурс выйдет хотя бы один российский производитель. Какой именно, в документе не уточняется. Теперь «Стентекс» ищет другие варианты укрепления своих позиций на рынке объемом 8 млрд рублей.

В сегменте медизделий из поливинилхлорида (ПВХ) сначала тоже наметился «единственный» поставщик. Объем рынка этих изделий оценивается в 10–12 млрд рублей в год.

В августе 2017 года Правительство РФ приняло постановления 967 и 968, предполагающие создание специального реестра поставщиков одноразовых медизделий из ПВХ, получавших преимущества на госзакупках при условии инвестирования в развитие отечественного производства продукции.

Вскоре выяснилось, что в реестр попала только одна компания – ГК «Медполимерпром», принадлежащая Алексею Борисову и Евгению Спектору. Этот факт удалось отчасти оспорить другому производителю – входящему в ГК «Дельрус» заводу «Виробан». Его жалобу в феврале 2018 году частично удовлетворил Верховный суд, отменив ограничение по сроку подачи производителем заявления о включении в реестр компаний, которым отдается преимущество на госзакупках.

Источник: Минпромторг РФ

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