Доля отечественных лекарств перестала расти

Доля препаратов отечественного производства на российском фармрынке по сравнению с 2016 годом не изменилась, составив 30%. Это следует из доклада Минпромторга о целях и задачах на 2018 год и основных результатах деятельности за 2017 год.

Еще в 2015 и 2016 годах отечественные производители наращивали свою долю на рынке – на 3 процентных пункта в год.

Сильно замедлился в 2017 году и рост фармпроизводства. Если в 2015 году объем выпуска лекарств в денежном выражении вырос на 26,2%, в 2016 году – на 23,4%, то в 2017 году – на 3,5%, до 295 млрд рублей.

Минпромторг приводит динамику роста доли отечественных препаратов из списка ЖНВЛП: на 1 января 2018 года она составила 84,2%, а в 2012 году – 63%. Доля растет медленно – за восемь месяцев 2017 года она составила 83,6%, хотя майские указы предполагают, что в 2018 году она должна достигнуть 90%.

Темпы роста российского фармрынка в целом в последние годы замедлились: если в 2015 году он, по данным Минпромторга, вырос на 10,4%, в 2016 году – на 7,7%, то в 2017 году – только на 3%, до 1,246 трлн рублей.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об ответных санкциях против США, в котором предлагается дать правительству право ограничивать ввоз в Россию американских лекарств. Его рассмотрят в первом чтении 15 мая.

Источник: Минпромторг РФ

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