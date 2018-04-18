Новым президентом «Биотэка» назначен Вадим Семенов из «Микрогена»

Вадим Семенов, бывший топ-менеджер производителя вакцин НПО «Микроген», входящего в госкомпанию «Нацимбио», стал президентом «Биотэка». Он вступил в должность 17 апреля.

Об этом рассказал Vademecum знакомый с ситуацией источник и подтвердил представитель «Биотэка».

Семенов сменит Александра Крикуна, возглавлявшего группу «Биотэк» с января 2015 года. Крикун покинул пост «по личным обстоятельствам», но продолжит работу в «Биотэке» в должности старшего вице-президента.

Семенов работал в «СИА Интернейшнл», потом, до июля 2014 года, – заместителем генерального директора по коммерческим вопросам НПО «Микроген». Затем он перешел на должность в «одном из холдингов «Ростеха», как сказано в официальном сообщении «Микрогена», однако не уточняется, в каком именно.

Компания «Биотэк» основана в 1991 году Борисом Шпигелем. Занимается фармдистрибуцией, разработкой и производством лекарств, дезинфицирующих средств, фармсубстанций, ветеринарных препаратов и кормовых добавок. В структуру группы входят производственные площадки «Марбиофарм» в Йошкар-Оле, «Биодез» в Московской области, МПДФК «Биотэк» в Москве.

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