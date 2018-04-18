НМИЦ онкологии им. Петрова оснастили оборудованием на 300 млн рублей

Петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова потратил 300 млн рублей на закупку оборудования для лучевой и радионуклидной диагностики, а также лучевой терапии.

В центре установлены: 128-срезовый компьютерный томограф, с которым врачи уже работают, а также система двухдетекторной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) и линейный ускоритель с возможностями стереотаксической лучевой терапии, которые в клинике рассчитывают запустить через месяц.

Новый компьютерный томограф (КТ) позволит снизить лучевую нагрузку на пациентов. «Это воплощение современных технологий сокращения облучения, но при этом повышения качества КТ-изображений. Кроме того, у нас появляется возможность контролировать малоинвазивные вмешательства с помощью КТ. Это касается как диагностических манипуляций, таких как биопсия, так и лечебных – дренирования, радиочастотной аблации и криодеструкции», – говорит заведующий отделением лучевой диагностики федеральной клиники Андрей Мищенко.

Система ОФЭКТ, установленная в отделении радионуклидной диагностики, позволяет визуализировать злокачественные новообразования размером от 7 мм. По словам заведующего отделением радионуклидной диагностики Павла Крживицкого, система будет использоваться как для диагностики новообразований, так и для оценки динамики госпитализированных больных после химиолучевого лечения.

Линейный ускоритель с возможностями стереотаксической лучевой терапии установлен в отделении радиотерапии. Он позволяет проводить лучевое лечение всех органов, за исключением головного мозга (для этих случаев в НМИЦ в 2014 году запущен другой линейный ускоритель).

В 2017 году общее количество госпитализаций в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова достигло 16 264 случаев. В среднем на одного пациента приходится две-три госпитализации в год.

Количество госпитализаций с применением лучевой терапии составило 1 960 случаев, лучевое лечение за этот период получили 1 668 пациентов. Эту терапию больные получали по ВМП, из 1 668 пациентов, которым в федеральной клинике проводили лучевую терапию в 2017 году, петербуржцами были 508 человек (30,4% пациентов федерального центра).

В марте компания IPT Group сообщила о намерении создать центр высокоточной радиологии в Ульяновском областном онкологическом диспансере. В проект планируется вложить 600 млн рублей.

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