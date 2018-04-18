«Виробан» обжаловал решение Верховного суда по госзакупкам медизделий из ПВХ

Компания «Виробан» (входит в ГК «Дельрус») подала апелляцию на решение Верховного суда по критериям отбора для реестра поставщиков одноразовых медицинских изделий из ПВХ, получающих преимущества при госзаказе. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 29 мая.

Как пояснили в пресс-службе ГК «Дельрус», в апелляции «Виробан» по-прежнему намерен добиваться пересмотра условий включения компаний в реестр, утвержденных постановлениями правительства № 967 и № 968.

В Минпромторге не смогли предоставить оперативный комментарий.

Постановления Правительства РФ №967 и №968 были приняты в августе 2017 года. Согласно им, Минпромторг должен был сформировать реестр компаний-производителей, которые смогут получить приоритет при госзакупках: при этом претенденты должны не только инвестировать в локализацию производства, но и удовлетворять ряду показателей: иметь объем продаж медизделий за три года не менее 700 млн рублей, не менее семи патентов и семи регистрационных удостоверений на профильную медицинскую продукцию.

В начале октября выяснилось, что в реестре оказалась только одна компания – ГК «Медполимерпром», принадлежащая Алексею Борисову и бывшему председателю совета директоров ГК VAM Евгению Спектору. Ряду игроков рынка критерии отбора показались некорректными, а процедура отбора компаний – непрозрачной. В ноябре 2017 года компания «Виробан», производящая медизделия из ПВХ в Дубне, направила соответствующие обращения в правительство и надзорные органы, а также подала иск в Верховный суд.

Верховный суд 21 февраля 2018 года отклонил большинство претензий «Виробана», удовлетворив лишь требование отменить установленный крайний срок подачи документов на включение в реестр.

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