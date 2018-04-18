Елена Малышева не верит в запрет американских лекарств

Так телеведущая и владелица авторской клиники высказалась о законопроекте, предполагающем ответные санкции против США в виде ограничения ввоза в Россию американских лекарств. Эту инициативу уже внесли в Госдуму.

Своим мнением Малышева поделилась 17 апреля в эфире передачи Hard Day’s Night телеканала «Дождь».

Она сообщила, что в Госдуме «очень много хороших врачей», а принятие законов, которые могут принести вред людям, для врача противоестественно. Она привела в пример случай из практики нынешнего председателя Комитета по охране здоровья Госдумы, детского хирурга Дмитрия Морозова, который много лет назад спас младенца, родившегося без брюшной стенки.

«Когда в профессии работал или работаешь, ты не сделаешь ничего, что навредит людям. Это мало кто понимает. <…> У нас нет коллективной ответственности в медицине. Когда вы приходите ко мне – вы приходите ко мне. И лично я отвечаю за все, – сказала Малышева. – Мы сейчас будем спекулировать на этом, но в реальности я не верю, что это будет принято. Здесь пока можно поставить точку, потому что в медицине не принято говорить «а что, если»… Я уверена, что этого принято не будет».

Внесенный в Госдуму документ предусматривает среди прочих мер «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах, по перечню таких средств и препаратов, определяемому Правительством РФ», но исключает препараты, аналоги которых не производятся в России.

В первом чтении инициативу планируется рассмотреть 15 мая. До этого, по словам председателя Государственной думы и одного из авторов законопроекта Вячеслава Володина, предстоит «не только качественно обсудить законопроект, но и услышать мнения экспертного и делового сообщества, мнение правительства по этому вопросу», а также региональных властей.

По оценке аналитической компании RNC Pharma, в Россию ввозятся лекарства американских компаний на сумму около 82 млрд рублей в год, из них на 45 млрд рублей импортируют препараты, имеющие аналоги. Под санкции могут попасть 130 МНН и 140 торговых марок, в том числе такие препараты, как Гептрал, Креон, Лирика, Тизин, Артра, Назонекс, Сутент, Дипроспан, Севоран и Виагра.

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