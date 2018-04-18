Фармрынок Китая к 2022 году достигнет 573 млрд долларов

Темпы ежегодного прироста китайскского рынка лекарств ежегодно будет расти на 30%, прогнозируют специалисты GlobalData. Они подсчитали, что к 2022 году фармрынок КНР достигнет 573 млрд долларов.

По словам аналитиков, быстрый рост рынка обусловлен увеличением количества пациентов с хроническими заболеваниями и обширными инвестициями в сферу здравоохранения. Стоит отметить, что уже сейчас рынок лекарственных средств Китая занимает по объемам вторую позицию в мире.

Несмотря на перспективу бурного развития, перед фармрынком КНР стоит ряд вызовов, которые требуют принятия мер. Среди наиболее значимых проблем эксперты называют задержки рассмотрения регистрационных заявок лекарств, недостаточность защиты патентных прав. Эти факторы в значительной степени отражаются на готовности зарубежных фармкомпаний инвестировать в локальные проекты.

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