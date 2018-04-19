«Мега Фарм» открыл 1000-ю аптеку

19 апреля в Москве во флагманской аптеке «Азбука Life» прошёл День здоровья и красоты, приуроченный к открытию тысячной аптеки сети «Мега Фарм» и тридцатой аптеки «Азбука Life». В мероприятии приняли участие акционер «Мега Фарм», генеральный директор компании «ФармАпт» Анастасия Игнатова и генеральный директор «Мега Фарм» Андрей Гусев.

По словам Анастасии Игнатовой, она удовлетворена темпами развития проекта: «По итогам прошлого года объем выручки «Мега Фарм» составил 4,35 млрд. рублей, а уже в первом квартале 2018 года он превысил 2,7 млрд. рублей. При этом мы понимаем, что более половины наших точек в настоящий моментеще не вышли на план-максимум. У нас нет сомнений, что, при сохранении взятого темпа открытия аптек и вывода их на прогнозные показатели, результаты этого года оправдают наши ожидания и позволят сети «Мега Фарм» войти в двадцатку крупнейших аптечных сетей не только по количеству аптек, но и по выручке».

По мнению Анастасии Игнатовой, основными драйверами роста сети являются профессионализм управляющей команды, высокая конверсия трафика продуктового ритейла, на площадях которого работают аптеки «А-Мега», «Да, здоров!» и «Азбука Life», и агрессивная маркетинговая стратегия, которая предполагает уже в этом году заметный рост доходности на одну аптеку за счет продуманных маркетинговых акций, расширения ассортимента и повышения узнаваемости брендов.

«Мы верим в успех, поскольку видим очень хорошую динамику: если к концу прошлого года средняя выручка на аптеку составляла 1 млн. рублей, то сегодня эта цифра уже превышает 1,2 млн. рублей, — говорит Андрей Гусев. – Большие надежды мы также возлагаем на продажи товаров под собственными торговыми марками: их долю в общей выручке сети планируется довести до 10%».

Напомним, проект по строительству самой крупной аптечной сети в России был начат в июне 2016 года открытием первой аптеки «Да, здоров!» в Москве, к концу года в сотрудничестве с Х5 Retail Group «Мега Фарм» управляла 172 аптеками. 2017 год «Мега Фарм» завершила уже с 870 аптеками: сеть продолжила сотрудничество с Х5, развивая бренды «А-Мега» и «Да, здоров!», а также в партнерстве с «Азбукой Вкуса» открыла аптеки премиального сегмента под брендом «Азбука Life». Кроме того, были открыты аптеки в Медицинском центре Елены Малышевой, на железнодорожных вокзалах Москвы и т.п. Аптеки «Мега Фарм» представлены сегодня в 33 регионах России. Объем инвестиций в проект составил около 3 млрд. рублей, выручка по итогам 2017 г. – 4,4 млрд. рублей, средний чек по сети — 450 рублей, в премиальном сегменте — 1300-1500 рублей.

По материалам Marthon Pharma

«Фармацевтический вестник»