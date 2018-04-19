На сайте «Будь здоров!» появилась опция онлайн-бронирования товаров

4 апреля запущен новый сайт аптек «Будь здоров!» (аптечная сеть «Ригла», ГК «Протек»), предоставляющий пользователям возможность забронировать товары и получить заказ в ближайшей аптеке.

Ресурс www.budzdorov.ruобъединил 45 сайтов «Будь здоров!» – по числу регионов присутствия формата «Будь здоров!» в России. Для каждого из них предусмотрен свой ассортимент товаров, информация об акциях, товарах дня, а также возможности для продвижения в поисковиках с учетом особенностей работы формата «Будь здоров!» в отдельном регионе.

Всего на ресурсе представлено более 50 тыс. наименований товаров: лекарственные препараты, лечебная косметика, товары для мам и малышей, диетическое питание и средства по уходу за больными. Число ассортиментных позиций варьируется в зависимости от региона.

Для удобства пользователей поиск лекарственных препаратов в каталоге предполагает выбор диапазона цены, страны производства, МНН, показаний к применению и терапевтического действия продукта. Форма поиска товара по торговому наименованию при необходимости исправляет ошибки в запросе.

При оформлении заказа пользователь выбирает из предложенного списка или на карте наиболее удобную для его получения аптеку. Здесь же представлен список аптек, где нужный товар имеется в наличии на текущий момент. Забрать его можно уже через два часа.

Если в корзине несколько позиций, то помимо списка аптек, в которых есть в наличии необходимые товары, клиенту будет предложен перечень аптек, где часть из них можно приобрести под заказ.

Каждый этап движения заказа сопровождается sms-сообщениями об изменении его статуса.

Регистрируясь на сайте, пользователь получает возможность сократить время оформления заказов за счет использования данных, введенных во время предыдущих посещений, контролировать статус заказа, сохранить несколько адресов доставки.

На сайте, как и ранее, можно активировать карту лояльности «Аптечный кошелек» и проверить ее баланс. Бонусы начисляются и используются при оплате заказа в аптеке. На товары, представленные на онлайн-ресурсе, в рамках региона действует фиксированная цена независимо от того, в какой из аптек пользователь забирает заказ.

«Будь здоров!» – самый широко представленный в регионах формат аптечной сети «Ригла», поэтому концепция бронирования товара и получения заказа в ближайшей аптеке особенно для него актуальна. В перспективе в рамках ресурса мы планируем придерживаться основного тренда развития аптечной сети «Ригла» – персонализации услуг с расширением возможностей бонусных программ для клиентов», – отметил заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по информационным технологиям Вадим Горбунов.

Справочно

«Будь здоров!» – формат аптеки у дома, один из трех форматов аптечной сети «Ригла».

На конец 2017 года формат насчитывал 1362 точки.

Аптеки «Будь здоров!» отличает закрытый формат торговли и оптимальный ассортимент средней и низкой ценовой категории – 11 000 наименований лекарств, а также лечебная косметика, товары для мам и малышей, диетическое питание и средства по уходу за больными.

В аптеках «Будь здоров!» действует кобрендинговая программа лояльности «Спасибо» (Сбербанк России).

Весной 2016 года в «Будь Здоров!» стартовала программа лояльности «Аптечный кошелек», которая предоставляет клиентам возможность накапливать вознаграждение за покупки и обменивать его на скидку. За счет бонусов можно получить скидку до 99%. Также держатели карты могут воспользоваться дополнительными преференциями в виде специальных предложений на товары, приглашения на участие в закрытых акциях, подарки. В 2017 году программа победила в номинации «Лучшая программа лояльности на основе пластиковых карт» премии Loyalty Awards Russia.

Число ее участников превышает 3 млн.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»