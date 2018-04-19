Взятки при закупке медизделий послужили поводом для проверки всех контрактов онкоцентра

Заместителю главного врача по финансовым вопросам КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» предъявлено обвинение в получении взятки, рассказал руководитель СУ СК РФ Евгений Долгалев. По данным следствия, в 2017 г. женщина неоднократно получала вознаграждение от гендиректора нескольких компаний, поставлявших медицинские изделия. В декабре участники преступной схемы были задержаны с поличным при передаче 144 500 руб. Общая сумма взяток составила 1,6 млн руб.

Сейчас следователи проверяют всю закупочную документацию учреждения.

«Документы проходят проверку на предмет наличия новых эпизодов систематического получения взяток. Структура закупает по множеству контрактов, и, естественно, возникают вопросы: почему с одними и теми же фирмами, как проводятся конкурсы. Суммы большие у всех контрактов, будем проверять все», – отметил Евгений Долгалев.

Госзакупки медицинских учреждений стали предметом пристального внимания контролирующих органов. Так, в январе 2018 г. по обвинению в получении взяток был задержан главный врач Красноярского перинатального центра Андрей Павлов. Следователи обвиняют его в систематическом получении 10% от сумм заключенных контрактов в виде взяток. Руководитель центра, который входил в ТОР10 лучших в стране, уже четыре месяца находится в СИЗО. Изменить меру пресечения не помогла и широкая общественная поддержка Андрея Павлова: петиция в его поддержку собрала 25 тыс. подписей.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»