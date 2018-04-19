Shire отказалась от 60 млрд долл.

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. предложила приобрести британскую фармакомпанию Shire Plc примерно за 42,4 млрд фунтов стерлингов (60 млрд долл.), сообщает Bloomberg со ссылкой на Reuters.

Совет директоров Shire отклонил предложение.

Переговоры между Takeda и Shire продолжаются.

В случае успеха это будет одна из крупнейших сделок по слияниям/поглощениям с участием японских компаний.

В результате потенциальной сделки японская компания может расширить свое географическое присутствие. Продуктовый портфель Takeda пополнится препаратами для лечения желудочно-кишечных заболеваний и расстройств нервной системы, а также экспериментальными разработками на последних стадиях клинических исследований.

Предложение Takeda последовало через несколько дней после того, как Shire продала активы в области онкологии французской Servier за 2,4 млрд долл.

В Takeda от комментариев агентству Bloomberg отказались.

На сегодняшний день крупнейшей сделкой для Takeda является приобретение Nycomed в 2011 г. за 13,7 млрд долл. В 2017 г. японская компания расширила присутствие на онкорынке США за счет приобретения Ariad Pharmaceuticals Inc. за 5,2 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»