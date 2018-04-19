Фармотрасли нужны синтез субстанций и производство полного цикла

Рост фармрынка Санкт-Петербурга в последние полтора года ощутимо «просел», – сообщил в ходе VI Всероссийской конференции «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств, биомедицинских клеточных продуктов и клинических испытаний медицинских изделий» директор Союза «Медико- фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин.

Если в 2015–2016 гг. петербургский фармрынок рос на 20% и более, то в первом полугодии 2017 г. рост составил всего 3%. Дмитрий Чагин не привел более свежих цифр, однако охарактеризовал положение дел как стагнацию. Причинами сложившейся ситуации он считает отсутствие скоординированной государственной поддержки и слишком малое число фармпроизводств полного цикла.

«Отрасль отстаивает преференции для российских производителей полного цикла – от выпуска субстанции до готовой лекарственной формы, – сказал г-н Чагин, являющийся также председателем правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС. – Из 47 фармацевтических предприятий, о вводе которых сообщает Минпромторг, думаю, менее трети являются действительно заводами полного цикла. Остальные в основном пакуют лекарственные препараты, занимаются розливом. До сих пор продолжаются дебаты вокруг постановления правительства № 1289. В других странах это давно сделано, а мы до сих пор обсуждаем, как нашим компаниям, которые вкладывают в развитие огромные средства, получить преференции».

Кроме того, российские производители могут понести потери в связи с ростом цен на импортные фармсубстанции: «многие из них подорожали в 300 раз, и это будет отражаться на ценообразовании». В связи с этим России особенно необходим собственный синтез субстанций.

В то же время Дмитрий Чагин сообщил, что при вложенных в фармацевтическую отрасль в рамках ряда программ 200 млрд руб. федеральных средств суммарные затраты государства, с учетом гарантированных закупок препаратов, выпущенных новыми предприятиями, достигли за 10 лет 4 трлн руб.

Василий Когаловский

«Фармацевтический вестник»