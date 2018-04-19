Квартальная прибыль Novartis увеличилась на 22%

В I квартале 2018 г. объем продаж инновационных лекарственных препаратов швейцаркой фармацевтической компании Novartis увеличился на 12% и составил 8,4 млрд долл. на фоне роста показателей по препаратам Cosentyx и Entresto, сообщает FirstWord Pharma. Продажи дженерикового подразделения Sandoz выросли 4% – до 2,5 млрд долл. Объем продаж офтальмологического бизнеса Alcon увеличился на 22% – до 1,8 млрд долл. Общий объем продаж Novartis за первые три месяца вырос на 10% и составил 12,7 млрд долл.

Объем продаж препарата Cosentyx увеличился на 41%, составив 580 млн долл. Показатель по препарату Entresto вырос на 138% – до 200 млн долл.

Также в Novartis отметили рост продаж противоопухолевых препаратов на 12% – до 3,2 млрд долл. благодаря увеличению спроса на препараты Promacta/Revolade, Tafinlar, Mekinist и Jakavi.

Квартальная чистая прибыль Novartis выросла на 22% и составила 2 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»