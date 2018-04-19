Эксперт: рынок способен оправиться от шока, который последует при принятии новой методики ценообразования

При внедрении новой методики ценообразования объем фармрынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе может снизиться. Об этом в рамках II съезда национальной фармацевтической палаты сказал генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов.

«Мы анализировали проект, который сейчас существует. Вероятнее всего, при его внедрении произойдет существенное снижение цен на большую группу препаратов. Это, безусловно, будет стресс для рынка», – подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Николая Демидова, по опыту других стран можно спрогнозировать, что шоковый период пройдет достаточно быстро: восстановление произойдет за счет роста потребления тех позиций, которые ранее были менее доступны по цене.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»