Эксперт: рынок способен оправиться от шока, который последует при принятии новой методики ценообразования

При внедрении новой методики ценообразования объем фармрынка в краткосрочной и среднесрочной перспективе может снизиться. Об этом в рамках II съезда национальной фармацевтической палаты сказал генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов.
«Мы анализировали проект, который сейчас существует. Вероятнее всего, при его внедрении произойдет существенное снижение цен на большую группу препаратов. Это, безусловно, будет стресс для рынка», – подчеркнул эксперт.
Однако, по словам Николая Демидова, по опыту других стран можно спрогнозировать, что шоковый период пройдет достаточно быстро: восстановление произойдет за счет роста потребления тех позиций, которые ранее были менее доступны по цене.
Фото: Игорь Чунусов
Оксана Баранова
«Фармацевтический вестник»