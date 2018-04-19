Суд отказался дать отсрочку по смене вывесок «Аптечный склад»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказался удовлетворить ходатайство ООО «Апрель Кавказ» о принятии обеспечительных мер по делу. Аптечное предприятие просило приостановить действие предписания УФАС по Ставропольскому краю о прекращении использования наименования «Аптечный склад» в своей коммерческой деятельности в связи с тем, что оно вводит потребителей в заблуждение.

ООО «Апрель Кавказ» уже безуспешно обжаловало это предписание в суде первой и апелляционной инстанций и теперь просило Арбитражный суд Северо-Кавказского округа приостановить его действие до вынесения судебного акта по кассационной жалобе, поскольку исполнение предписания причинит компании значительный ущерб. Однако суд счел доводы фармпредприятия неубедительными и отказался дать отсрочку. Впрочем, определение еще может быть обжаловано до 17 мая.

Рассмотрение кассационный жалобы ООО «Апрель Кавказ» намечено судом на 15 мая.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»