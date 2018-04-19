Минздрав разработал изменения в Порядок определения начальной цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

Минздрав России подготовил изменения в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 871н .

Проект приказа министерства подготовлен по предложениям членов рабочей группы по мониторингу правоприменения приказа № 871н.

Поправками устраняются коллизии, касающиеся применения оптовой надбавки, а также риски принятия за цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата завышенного значения.

Применение ряда приказов министерства, касающихся закупок лекарственных средств (в том числе приказа № 871н от 26.10.2017 г.), вызвало много вопросов у участников фармрынка. Минздрав был вынужден подготовить разъяснения по процедуре определения начальной минимальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 2 мая 2018 г.

«Фармацевтический вестник»