Нацфармпалата готовит обращение к Президенту РФ о недопустимости легализации продажи лекарств в торговых сетях

Сегодня в Москве проходит 2-й съезд Союза «Национальная фармацевтическая палата». Открывая мероприятие, президент Союза НФП Александр Апазов (на фото) заявил, что в настоящий момент добросовестные игроки аптечной отрасли находятся в худших условиях, чем недобросовестные.

Фармотрасль намерена биться до последнего за запрет продажи лекарств в торговых сетях. Как пояснил г-н Апазов, проект рассматривался уже дважды, причем подавляющее большинство участников обсуждения выступали против этой инициативы. Тем не менее в настоящий момент идет обсуждение уже третьего варианта проекта. Нацфармпалата намерена обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину и пояснить, почему ситуация, при которой торговля лекарствами в магазинах будет разрешена, приведет к краху всей аптечной отрасли.

Заместитель директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Светлана Семечева заявила, что Минздрав приступает к подготовке заключения на этот проект.

«Однозначно он не будет поддержан», – уверена представитель Минздрава.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»