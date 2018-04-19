Алексей Репик опередил Владимира Евтушенкова в рейтинге Forbes

Владельцы крупнейших российских фармкомпаний за минувший год увеличили свое благосостояние, следует из рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов – 2018». Основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик, впервые появившийся в рейтинге в прошлом году, поднялся со 116-го на 47-е место с капиталом $2,1 млрд, опередив по этому показателю владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В рейтинге также снова участвуют бенефициар «Фармстандарта» Виктор Харитонин, основатель группы «Протек» Вадим Якунин, основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Согласно данным Forbes, Алексей Репик приумножил свой капитал в 2,3 раза – c $900 млн до $2,1 млрд. Весной 2017 года стало известно, что Репик продал 10% акций «Р-Фарма» японской Mitsui, сумма сделки оценивалась в $170–200 млн.

Виктор Харитонин поднялся с 81-го до 74-го места, заработав $1,4 млрд. Состояние его бывшего партнера по «Фармстандарту» Егора Кулькова Forbes оценил в $500 млн – так же, как и в 2017 году. Он сместился на одну позицию вниз – до 195-го места в рейтинге. Уже в 2018 году многолетнее партнерство прекратилось: Кульков перестал быть бенефициаром «Фармстандарта».

Состояние основателя ГК «Протек» Вадима Якунина за год тоже не изменилось: Forbes снова оценил его в $1,2 млрд и поместил его обладателя на 90-е место.

Основатель группы «Мать и дитя» Марк Курцер обеднел по сравнению с прошлым годом на $50 млн – до $550 млн и опустился с 161-го на 182-е место.

Несколько других участников рейтинга также инвестировали в бизнес в сфере здравоохранения.

Вторым среди богатейших российских бизнесменов оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $18,7 млрд. Его «Севергрупп» в конце 2017 года приобрела 98% сети клиник «Ава-Петер».

«Интерросу» Владимира Потанина (шестое место, $15,9 млрд) принадлежит производитель препаратов и вакцин «Петровакс Фарм».

ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (девятое место, $14,4 млрд) участвует вместе с американской Medtronic в производителе коронарных стентов и катетеров «Стентекс».

Владимир Евтушенков, чья АФК «Система» владеет сетью клиник «Медси», обладает капиталом в $2 млрд и занимает 49-е место.

Банкир Роман Авдеев, финансирующий «Аптечную сеть 36,6», поднялся с 66-го на 56-е место с состоянием в $1,7 млрд.

Источник: Forbes

vademec