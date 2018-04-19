«Профарму» начислили 106,5 млн рублей за срыв сроков поставки иматиниба

Минздрав РФ начислил ООО «Профарм», входящему в ГК «Фармасинтез»,106,5 млн рублей пеней по контракту на поставку иматиниба. Компания на восемь месяцев просрочила отгрузку лекарств на общую сумму 217 млн рублей.

Аукцион на поставку иматиниба Минздрав объявил в конце февраля 2017 года. На него подали заявки два поставщика – «Профарм» и «Биотэк», выиграл «Профарм». Результаты определения поставщика были подведены в конце марта, а сам контракт заключен 13 апреля.

Вскоре «Профарм» должен был осуществить доставку товара – до 30 апреля – в 63 субъекта РФ, однако сделал это только к декабрю. За это Минздрав начислил поставщику пени на 106,5 млн рублей.

«Мы должны смотреть расчет, говорить с юристами. Запрос мы пока не получили, если получим – будем судиться», – сказал Vademecum президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния.

По подсчетам Vademecum, Минздрав ранее начислил фармкомпаниям более 600 млн пеней за просроченные поставки лекарств по контрактам 2017 года. Крупные штрафы получил «Р-Фарм» и близкие к нему компании, а также «Биотэк».

В апреле 2018 года аукцион на поставку препарата крови на сумму 800 млн рублей завершился без единой заявки: поставщики не стали в нем участвовать из-за жестких сроков отправки в Минздрав документации, подтверждающей поставку лекарств.

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