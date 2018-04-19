Novo Nordisk запустит в России новый цех по производству инсулина

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk запустит производство инсулина полного цикла в Калужской области. Об этом в ходе форума «Фармэволюция — 2018» в Калуге сообщил ТАСС гендиректор Novo Nordisk в России и Белоруссии Ханс Дюиф.

«В сентябре мы открываем новый цех по сборке одноразовых мультидозовых шприц-ручек, это современная форма введения инсулина. Цех был построен в 2017 году, ранее они не собирались в Калужской области. На рынок они выйдут в конце 2018 года», — сказал он.

Завод Novo Nordisk по производству инсулина ввели в Калужской области в 2015 году. Общие инвестиции в производство в регионе составили около 8 млрд рублей.

gmpnews