Иностранные производители отказываются от импорта в Россию in-bulk в пользу ГЛС Пока работа западных фармкомпаний в РФ подчинена не политическим, а экономическим законам » С 2013 года в России открыто 30 фармацевтических производственных площадок В Москве состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга России «Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2017 году, целях и задачах на 2018 год». Основные задачи и события в фармацевтической и медицинской промышленности: Стратегема, лежащая в основе перехода отечественной промышленности на инновационную модель развития с одной стороны основывается на развитии внутреннего спроса и привлечении инвестиций в производство лекарственных средств и медизделий, а с другой стороны — на интеграции с международными инновационными компаниями и трансфере передовых технологий с постепенным созданием собственной инфраструктуры и научного задела. Принятый курс демонстрирует существенные результаты: уже пятый год подряд наблюдается рост доли российских препаратов в общем объеме фармацевтического рынка , в сегменте «7 нозологий» доля составляет 39,19% (по сравнению с 10,2% в 2012 году), в сегменте препаратов для лечения гепатита 31,6% (по сравнению с 5,28% в 2012 году), доля препаратов для лечения онкологических заболеваний составляет 46,96% (по сравнению с 13,24% в 2012 году), доля препаратов для лечения ВИЧ инфекции составляет 27,24% (по сравнению с 9,92% в 2012 году), доля инсулиновых препаратов составляет 11,14% (по сравнению с 6,33% в 2012 году);

на 1 января 2018 года доля отечественных препаратов по номенклатуре перечня ЖНВЛП составила 84,2% (2012 год — 63%);

при государственной поддержке с 2009 года зарегистрировано 70 российских конкурентоспособных лекарственных препаратов. Выходят на рынок совершенно новые молекулы — элпида (ВИЧ), нарлапревир (туберкулез), гозоглиптин (сахарный диабет);

растет экспортная составляющая фармацевтической промышленности, расширяя присутствие своей продукции не только на рынке Таможенного союза и ближнего зарубежья, но и в с странах Латинской Америки;

за 2011–2017 годы суммарно в отрасль было инвестировано более 150 млрд рублей. С 2013 года открыто 30 фармацевтических производственных площадок. Только в 2017 году было запущено 5 фармпроизводств в Санкт-Петербурге, Московской, Владимирской, Самарской, Иркутской областях. С 2010 года построено 7 заводов иностранными фармацевтическими предприятиями, например, «Novartis», «Teva», «Takeda». На площадках отечественных производителей свою продукцию локализовали такие производители, как «Bayer», «Janssen», «Merck», «Roche»;

доля отечественных медицинских изделий в 2017 году выросла до 21% по сравнению с 15,6% в 2012 году;

в Каменск-Уральске запустило новое производство АО «ЗДРАВМЕДТЕХЕ», чья продукция занимает более 10% на российском рынке одноразовой медицинской одежды и выпускает одноразовые хирургические наборы. Продукцию компании используют 420 учреждений здравоохранения из 15 российских регионов. Медицинские изделия предприятия также экспортируются в Республики Казахстан и Киргизстан;

в Московской области на территории технопарка «Лидер» открылось производство медицинского диагностического оборудования — совместного предприятия АО «Медицинские технологии Лтд» и General Electric Healthcare. В планах предприятия выпускать 600 аппаратов компьютерной томографии и УЗИ в год;

реализован первый проект по локализации иностранного производства одного из мировых лидеров в области медицинских технологий, американской корпорации Medtronic, которая в 2016 году разместила на предприятии АО «Группа компаний «Ренова» производство высоко-технологичных имплантируемых медицинских изделий (коронарных стентов и катетеров);

в 2017 году в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба (г.Обнинск) заработал Центр протонной терапии, впервые в России оснащенный отечественным протонным ускорителем;

заключено 4 специальных инвестиционных контактов с фармацевтическими компаниями ЗАО «Санофи-Авенсис Восток», ООО «АстраЗенека Индастриз», ЗАО «БИОКАД», ООО «Герофарм». Основные задачи на 2018 год Важно отметить, что новые препараты производятся в России по полному циклу — начиная от производства субстанции. С учетом тех вызовов, которые стоят перед современной системой здравоохранения и теми научно-технологическими прорывами, которые появляются в мире, в 2018 году Минпромторгом России запланирована корректировка стратегий развития фармацевтической и медицинской промышленности, где будут учтены появляющиеся новые подходы в области персонализированной медицины, тераностики и регенеративной медицины, а также технологий, находящихся на стыке наук. gmpnews