Иностранные производители отказываются от импорта в Россию in-bulk в пользу ГЛС

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам февраля 2018 г.: из-за давления российских аналогов в 2018 г. ряд иностранных производителей отказались от импорта in-bulk и вернулись к поставкам готовых форм ЛП.

За период январь-февраль 2018 г. импорт готовых ЛП в нашу страну составил 70,4 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки продукции in-bulk за тот же период составили 14,1 млрд руб. Динамика при расчётах в рублях к аналогичному периоду 2017 г. составила 10,2% по готовым формам, поставки нерасфасованной продукции сократились на -3,1%. Суммарный объём ЛП, ввезённых в нашу страну за 2 месяца, вырос в рублёвом выражении на 7,7%.

В феврале 2018 г. в нашу страну было ввезено готовых ЛП на общую сумму 39,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки in-bulk за этот же период достигли 7,4 млрд руб. Динамика к аналогичному периоду 2017 г. по готовым формам достигла 17,6% (в рублевом эквиваленте), а динамика поставок in-bulk по-прежнему отрицательная -3,6%.

А вот статистика по натуральным показателям, увы, не так оптимистична: объём импорта готовых ЛП в феврале 2018 г. составил 148,2 млн упаковок, годовая динамика отрицательная (-0,7%). Динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит оптимистичнее, здесь зафиксирована динамика на уровне 3,3%, правда учитывая провальные результаты января 2018, суммарные темпы роста за первые 2 месяца текущего года всё же отрицательные -0,3%. Ввоз нерасфасованной продукции по итогам периода январь-февраль 2017 г. чувствует себя намного лучше, при расчёте в МЕД прирост составляет 14,8%.

Среди лидеров по рублёвой динамике поставок готовых ЛП в феврале 2018 года нужно отметить компании «Рош» и «Байер Хелскэр». Поставки первой за год выросли практически в 5 раз, в частности за счёт того, что в феврале 2018 г. стартовали поставки отдельных наименований продукции, которая не ввозилась на протяжении аналогичного месяца 2017 г., это такие торговые марки как: Герцептин, Кадсила, Мирцера и др. Характерно, что поставки готовой формы Герцептина были возобновлены после 6-ти летнего перерыва, ранее компания ввозила препарат in-bulk.

Из реальных новинок у «Рош» в феврале стартовали поставки препарата Окревус, препарат получил РУ в октябре 2017 г., но поставки стартовали только сейчас. Поставки «Байер» в феврале выросли в 2,5 раза, но динамика была обеспечена изменением графика поставок отдельных наименований ЛП относительно прошлого года.

gmpnews