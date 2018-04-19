Виктор Дмитриев: Необходимо снять вопросы и риски от неоднозначного толкования закона

Российские фармпроизводители опасаются дефектуры в аптеках, при том, что склады будут забиты лекарствами. Такое мнение высказал генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, выступая 17 апреля на конференции: «Фармацевтика – 2018: правовые вопросы».

Федеральный Закон-425 («О внесении изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств»), запустивший систему маркировки, основную ответственность возлагает на производителя.

«Рынок очень сегментирован. И к сожалению, в регионах, локальные аптечные сети еще и не думали приступать к проекту. А это значит, что промаркированные лекарственные препараты они не смогут реализовывать после 1 января 2020 года из-за отсутствия сканеров и подсоединения к глобальной системе».

Кроме того, добавил Виктор Дмитриев, за год реализации пилота не налажена обратная связь. «Мы так и не получаем информации о движении своих продуктов в режиме on-line, а именно это было одним из основных требований бизнеса на стадии обсуждения законопроекта. Пока приходится решать вопросы в режиме «ручного управления». А это влияет на временной фактор. Еще предстоит решить целый ряд юридических, технических, финансовых и административных аспектов» – отметил он.

Кроме того, генеральный директор АРФП обратил внимание на неоднозначное толкование статьи закона, позволяющей реализовывать выпущенную до 1 января 2020 года продукцию с не истекшим сроком годности, без маркировки. В связи с этим профильными ассоциациями принято решение о совместном обращении в Правительство за разъяснениями ситуации, и предоставлении компаниям возможности реализовать произведенную или ввезенную на таможенную территорию РФ продукцию с допустимым сроком годности без маркировки после указанной даты.

Пресс-служба АРФП

gmpnews