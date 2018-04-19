В 2017 году в России было уничтожено 3,8 млн упаковок некачественных лекарств

В России стали реже находить некачественные лекарственные препараты. В 2017 году количество изъятых из продажи фальсифицированных, контрафактных и не соответствующих требованиям медикаментов уменьшилось в два раза по сравнению с 2016-м. Об этом свидетельствуют данные доклада Минздрава, с которыми ознакомились «Известия».

В 2017 году на российском фармацевтическом рынке Росздравнадзор нашел 3,8 млн упаковок некачественных лекарственных средств, а в 2016-м их было 7,2 млн. Все пачки некондиционных препаратов уничтожили. И в этом, и в прошлом году их доля на рынке не превышала 1%.

В прошлом году представители Росздравнадзора провели 8,7 тыс. проверок в аптеках. Впервые большую часть ревизий провели внепланово, по жалобам клиентов — 6,2 тыс. Во время проверок обнаружили 4,6 тыс. нарушений качества лекарств.

Россияне стали чаще направлять в Росздравнадзор информацию о некачественных препаратах. В 2017 году в ведомство поступило 28,3 тыс. извещений, что на 2,8% больше, чем в 2016 году, отмечено в докладе Минздрава.

В 2017 году в России завершено внедрение выборочного контроля качества лекарственных средств (упаковки для ревизии определяются случайным образом), увеличили число проведенных экспертиз в развитых лабораторных комплексах. Это позволило добиться снижения недоброкачественных медикаментов на российском фармацевтическом рынке вдвое впервые за последние пять лет, указано в докладе Минздрава.

В 2015 году была ужесточена административная и уголовная ответственность за незаконный оборот лекарственных препаратов. Поэтому производители и дистрибьюторы не рискуют выпускать некачественный товар, считают в Росздравнадзоре. Самое серьезное наказание по ст. 238.1 УК РФ предполагает до 12 лет лишения свободы.

gmpnews