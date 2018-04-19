Калужский фармкластер: стабильный рост и увеличение уровня локализации

18 апреля в Калуге начал работу IV международный форум по развитию фармацевтической отрасли в России «ФармЭволюция». В мероприятии принимают участие: ведущие игроки российского фармацевтического рынка; руководители государственных структур; представители научно-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибуторских компаний и аптечных сетей, отраслевых ассоциаций, союзов, фондов, управляющих компаний; ведущие аналитики, инвесторы и эксперты. Организаторы – деловая газета «Ведомости» совместно с Правительством Калужской области, Агентством инновационного развития – центром кластерного развития Калужской области при поддержке Калужского фармацевтического кластера.

Пленарная сессия «Стратегическое развитие фармацевтической промышленности на перспективу до 2030 года. Тренды и прогнозы» дала старт конгрессной части форума.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в своем выступлении отметил, что за семь лет существования фармкластер добился серьезных результатов. Объем промпроизводства за эти годы вырос в пять раз. По итогам 2017 года индекс промпроизводства в отрасли составил 167%.

«Объем произведенной предприятиями фармкластера продукции достиг 35 млрд рублей — это лучшая динамика развития не только среди других отраслей региональной промышленности, но и в формате всего отечественного рынка лекарственных средств. В создание производств фармпредприятиями инвестировано 52 млрд рублей», – прокомментировал глава региона.

Калужский фармацевтический кластер является одним из крупнейших фармацевтических кластеров в РФ. Он объединяет 63 участника – это международные и российские фармконцерны, средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры. Более 80% продукции кластера – готовые лекарственные средства, 9020 – численность работников организаций-участников кластера. Фармацевтические предприятия региона выпускают 154 наименований продукции, в перспективном освоении – несколько десятков. Кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» Калужской области сформирован в 2011 году.

Две компании калужского фармкластера получили преференции по условиям СПИК. «АстраЗенека» стала первым в России фармацевтическим производством, заключившим в 2017 году специальный инвестиционный контракт. В 2018 году заключен крупнейший в российской фармотрасли специнвестконтракт по выпуску инновационных лекарств компанией «НоваМедика». В рамках контракта «НоваМедика» дополнительно инвестирует более 3 млрд рублей в модернизацию предприятия и трансфер технологий.

Вице-президент, генеральный директор «НовоНордиск» в России и Беларуси Ханс Дюиф о стратегии развития компании в России:

«В калужское предприятие «НовоНордиск» инвестировано более 8 млрд рублей. Последовательно компания инвестирует в его расширение. В середине текущего года будет запущено производство инсулина полного цикла. Завод «НовоНордиск» в Калужской области – один из самых современных заводов по производству инсулина в мире».

Говоря о тенденциях развития фармотрасли, председатель правления Калужского фармацевтического кластера Иван Глушков подчеркнул, что в долгосрочной перспективе фармрынок будет расти.

«Здоровье – высшая ценность. Потенциал для развития есть. В регионе будут продолжать открываться современные производства. При этом важно – у компаний-участников кластера должно быть понимание условий выхода лекарственных препаратов на рынок. Как результат – еще больше инвестиций», – пояснил Иван Глушков.

Калужский фармацевтический кластер первый и пока единственный в России получил «Серебряный» сертификат Европейского секретариата кластерного анализа. В рамках аудита была проведена оценка системы управления кластером и основных направлений работы по 30 показателям в соответствии с методикой оценки European Cluster Excellence Initiative. Более 70% значений данных показателей Ассоциация «Калужский фармацевтический кластер» выполнила с существенным превышением требуемых значений, что подтверждает высочайший уровень системы управления кластером и соответствие результатов деятельности ведущим мировым практикам.

Отраслевая специализация – проведение доклинических и клинических исследований, разработка, синтез и внедрение в производство фармсубстанций и радиофармпрепаратов, промышленное производство ГЛС и фармацевтических субстанций, инфузионных растворов и парентерального питания.

Калужский фармкластер объединяет крупнейшие международные и российские фармконцерны («Хемофарм», «АстраЗенека», «Ниармедик» «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини»), средние и малые инновационные компании, ведущие научно-исследовательские и образовательные центры — всего более 60 участников.

Калужский фармацевтический кластер ставит перед собой стратегическую цель быть в тройке крупнейших фармацевтических кластеров России по доле рынка. Согласно прогнозам, к 2020 году эта доля достигнет 10-12%.

ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области»

gmpnews