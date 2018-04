Калужский фармкластер: стабильный рост и увеличение уровня локализации » Procter & Gamble покупает безрецептурный бизнес Merck KGaA Американская компания Procter & Gamble (P&G) Co объявила о приобретении безрецептурного бизнеса немецкой химико-фармацевтической компании Merck KGaA (в США и Канаде – EMD), сообщает Reuters. Сумма сделки – 3,4 млрд евро (4,2 млрд долл.). В результате сделки ассортимент P&G пополнится такими брендами, как Seven Seas (витамины) и др. Кроме того, сделка позволит компании расширить присутствие на рынках Латинской Америки и Азии. Ранее немецкая компания хотела продать бизнес за 4 млрд евро, но ей пришлось снизить сумму после того, как из переговорного процесса вышли такие потенциальные покупатели, как Nestle, Perrigo и консорциум частных инвестфондов Bain/Cinven, владеющий немецкой Stada. Около 3,3 тыс. сотрудников безрецептурного подразделения Merck KGaA получат работу в P&G после завершения сделки, которое намечено на IV квартал 2018 г. В рамках сделки P&G купит контрольный пакет акций индийского бизнеса безрецептурного подразделения Merck KGaA – компании Merck Ltd и сделает обязательное тендерное предложение миноритарным акционерам. В сделку не включен французский бизнес безрецептурного подразделения Merck KGaA, о приобретении которого P&G сделала отдельное обязывающее предложение. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»