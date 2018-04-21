УФАС признало ненадлежащей рекламу «Озерков» со словами «Аптечная сеть №1»

На спорное рекламное объявление в окне аптеки «Озерки» на улице Гагарина в городе Чебоксары обратил внимание местный житель. Его смутила формулировка «сеть №1» в тексте.

Сотрудники комиссии УФАС по Чувашской Республике специально выезжали на место, чтобы оценить обоснованность доводов заявителя о том, что объявление нарушает требования закона «О рекламе». Оказалось, что в тексте действительно крупными буквами указано «Озерки» Аптечная СЕТЬ № 1», а в самом низу идет «звездочка» и мелким шрифтом приписка: «В Санкт-Петербурге по данным аналитической компании PNC Pharma».

Специалисты антимонопольного органа обратили внимание на то, что знака ссылки («звездочки») после спорного высказывания в самой рекламе нет, он есть только в конце, причем выполнен «не распознаваемым на удаленном расстоянии» шрифтом.

В решении по делу комиссия УФАС указала, что в Законе о рекламе размер, вид и цвет шрифтов в рекламных плакатах не регламентированы. Но это совсем не значит, что они могут быть совершенно любыми, поскольку, как следует из положений ст.5 Закона, «реклама должна быть добросовестной и достоверной, не должна вводить в заблуждение ее потребителей». Если же информация изображена таким образом, что плохо воспринимается потребителем (шрифт (кегль), цветовая гамма), что ее не видно, то ее можно считать отсутствующей, а рекламу ненадлежащей.

«Аптеке №77 плюс» выдано предписание антимонопольного органа прекратить распространение ненадлежащей рекламы путем ее демонтажа до 7 мая текущего года.

Кроме того, должностному лицу Чувашского УФАС России направлены материалы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»