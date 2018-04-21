Для рыбьего жира и гематогена понадобится специальная маркировка уже с 1 июля 2018 года

С 1 июля 2018 г. в России начинает действовать Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии «Меркурий». Ее цель – прослеживание движения продукции, содержащей сырье животного происхождения от производителя до розничной точки. В список продуктов, подпадающих под действие «Меркурия» попали и биологически активные добавки (БАД), которые изготавливаются из сырья животного происхождения.

В июле 2015 г. приняты поправки в ФЗ «О ветеринарии», согласно которым вводится электронный порядок оформления ветеринарной сопроводительной документации (ВСД).

В декабре 2015 г. приказом Минсельхоза России №648 утвержден перечень продукции, подпадающей под надзор. Помимо товаров, которые всегда имели ветеринарную сопроводительную документацию, туда попали продукты, при реализации которых прежде ВСД не требовалась. Например, молочные продукты. Также в приказе упоминается группа продуктов с кодом ТН ВЭД 2106, к которой в том числе относятся БАДы, изготавливаемые из сырья животного происхождения. Как правило, речь идет о коллагене, гематогене, рыбьем жире, добавок из пантов и крови марала.

У компаний, работающих на этом рынке, возникает вопрос: будет производитель БАДа конечным потребителем сырья животного производителя или его товар, приготовленный из этого сырья, также необходимо сопровождать ВСД.

Пока верен второй вариант. Однако, как рассказал на недавней конференции заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, в апреле 2018 г. могут быть внесены изменения в приказ №648. Планируется, что готовую продукцию, содержащую менее 50% (по массе) продукции животного происхождения, подвергнутую прогреванию во влажном состоянии при температуре свыше +78 градусов в течение не менее 30 минут, из приказа исключат. Это позволит вывести из действия «Меркурия» целый ряд готовых продуктов.

По словам исполнительного директора СРО Союз производителей БАД Леонида Марьяновского, продуктов, содержащих более 50% сырья животного происхождения, не так и много, но они есть. Так что поправки полностью рынок БАДов от «Меркурия» не освободят. Сколько таких продуктов неясно, так как у индустрии пока не существует классификатора по таким параметрам. Он также обратил внимание, что, согласно логике закона, к системе «Меркурий» надо будет подключать всю цепочку дистрибуции, вплоть до точки реализации конечному потребителю, то есть аптеки.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»