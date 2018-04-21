Дистанционная торговля рецептурными препаратами возможна только при работающей системе маркировки

Росздравнадзор обозначил свою позицию по вопросу легализации дистанционной торговли лекарствами.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, Росздравнадзор видит много рисков в разрешении дистанционной торговли препаратами. В частности, он уверен, что пока нет никаких оснований для легализации продаж рецептурных препаратов.

«Наша позиция: во-первых, должны быть онлайн — кассы, во-вторых, рецептурный отпуск надо разрешать только тогда, когда появиться маркировка. Пациент должен с помощью смартфона убедиться, что это легальный препарат, не забракован, не выведен из оборота и ранее нигде не продан. Мы оцениваем этот рынок как высокорисковый и видим ряд проблем, которые там существуют», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»