Продажи группы «Протек» выросли на 7% в 2017 году

Консолидированная выручка ПАО «Протек» в 2017 г. выросла на 7% по сравнению с 2016 г. и составила 258,45 млрд руб. Об этом говорится в аудированном отчете компании по МСФО.

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. рост продаж был больше – +23,6%. Приросты по выручке показали все сегменты группы: дистрибуция (+3,5%), розница (25%), производство (12,3%).

Консолидированная валовая прибыль ПАО составила 31,4 млрд руб., валовая рентабельность составила 12,1%. Консолидированный показатель EBITDA – 9,52 млрд руб., рентабельность EBITDA составила 3,7%. Чистая прибыль группы снизилась на 3,76% с 6,11 млрд руб. до 5,88 млрд руб.

Денежные средства уменьшились на 5,16 млрд руб. до 3,06 млрд руб.

В отчетности раскрыты финансовые подробности покупки завода «Рафарма». Группа заплатила за актив 651 млн руб. и взяла на себя обязательства по кредиту Внешэкономбанка в размере 6,7 млрд руб., из них «Протек» погасил 2,14 млрд руб., а на 4,55 млрд руб. выдал банку векселя, подлежащие оплате в период с марта 2018 г. по март 2024 г.

«Ригла» в свою очередь за аптечную сеть «ДОМфарма» в Коломне (за два юрлица – ООО «Домфарма» и ООО «СветАл Фарм») заплатила 234,83 млн руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»