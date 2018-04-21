Росздравнадзор посоветовал аптекам тщательно проверять надежность поставщиков дорогостоящих препаратов

Сдвиг сроков введения маркировки, по мнению главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, это потеря заданной скорости движения.

Он напомнил, что система маркировки, введенная в рамках эксперимента, позволила Росздравнадзору выявить вторичный вброс дорогостоящих препаратов, и посоветовал аптечным организациям внимательнее относиться к закупкам этой категории лекарств.

«Сегодня по ряду препаратов, в том числе дорогостоящих из группы «7 ВЗН», выявляем правонарушения на сотни миллионов рублей. Это фактически украденные препараты и повторно введенные в оборот. Хочу предупредить аптечные организации, что на сегодняшний день у нас продолжается оперативная работа. Покупая дорогостоящие препараты, обращайте внимание на протоколы согласования цен, на все сопроводительные документы и надежность поставщика, от которого вы получаете препараты. Это необходимо, чтобы вы были чисты перед законом и не вляпались в какую-то грустную историю», – посоветовал Михаил Мурашко участникам второго съезда Национальной фармацевтической палаты.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»