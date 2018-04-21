Росздравнадзор предлагает жестко наказывать производителей за несвоевременное внесение изменений в инструкцию к препаратам

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что ведомство настораживает крайне низкая ответственность производителей, которые обязаны своевременно вносить изменения и новые данные в инструкции к препаратам.

«То, что мы получаем на этапе регистрации, это всего 5% от общего объема информации. 95% информации приходит, когда препарат уже находится на рынке. И, конечно, информирование о нежелательных реакциях и своевременное внесение данных в инструкцию , это принципиально важная вещь», – пояснил Михаил Мурашко, выступая в рамках второго съезда Национальной фармацевтической палаты.

По словам руководителя Росздравнадзора, только за первый квартал 2018 года ведомство выдало фармкомпаниям более 600 предупреждений. Михаил Мурашко считает, что назрела необходимость ввести ответственность за данное нарушение вплоть до приостановки обращения препарата на рынке.

«В случаях несвоевременного внесения информации в инструкцию, компания должна нести наказание», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»